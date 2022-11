السلاك: مجلس الدولة هو المسؤول عن عرقلة التوافق على القاعدة الدستورية

ليبيا – رأى المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك، أن الوصول إلى قاعدة دستورية تبنى عليها العملية السياسية هي من الأساسيات للانطلاق نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إلا أن مجلس الدولة هو المسؤول عن عرقلة التوافق بشأن هذا الملف، ويريد فرض قواعد لم تفرض عليه حين تشكيله، مثل شروك ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

السلاك وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” قال :” إنه لم تتضح بعد خطوات باتيلي على الساحة الليبية، إذ يستمر في جولاته ومشاوراته”.

