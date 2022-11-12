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تسليم تطعيمات الأطفال على المراكز الصحية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

أعلن جهاز الإمداد الطبي، اليوم السبت، بدء تسليم تطعيمات الأطفال السداسي والخماسي والروتا على المراكز الصحية لتوزيعها على مستحقيها من الأطفال في كل ربوع ليبيا.

وكانت وزارة الصحة بالحكومة منتهية الولاية أعلنت الأسبوع الماضي، تسلُّم جهاز الإمداد الطبي شحنة من اللقاحات الخاصة بالتطعيمات الروتينية للأطفال، وأوضحت الوزارة، في بيان أن الشحنة وضعت في مخازن الحلقة الباردة بالجهاز.

من جهة أخرى، قالت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، إن قوافها بدأت زيارة كل المواطنين من مصابي ضمور العضلات؛ وذلك لتسليمهم الكراسي الكهربائية للمواطنين التابعين لكل فروع الهيئة.

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الوطن الليبية

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