وزارة الداخلية: ضبط ثلاث سيارات مبلغ عن سرقتها في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 November, 2022

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط ثلاث مركبات آلية مبلغ عن سرقتها في العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن دوريات إدارة شؤون المرور والتراخيص ضبطت ثلاث سيارات مبلغ عن سرقتها من قبل قسمي المرور بمديرية أمن طرابلس “ابوسليم، عين زارة”.

وأكدت وزارة الداخلية أن السيارات المضبوطة نوع نيسان مزدوجة اللون أبيض، ميتسوبيشي مزدوجة اللون أبيض، نيسان مزدوجة اللون رصاصي.

وأشارت وزارة الداخلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم تسليم السيارات إلى الجهات المبلغ عن سرقتها.