ديندياس: نرغب في توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا

ليبيا – أعرب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس عن رغبة اليونان في توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا على غرار الاتفاقيات المبرمة مع مصر وإيطاليا.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب الجمعة، على هامش زيارة رسمية يجريها إلى أثينا،بحسب مانقلته وكالة “الأناضول” التركية.

وقال إن اليونان تأمل توقيع اتفاقية مشابهة مع تركيا أيضا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية على أساس القانون البحري الدولي.

