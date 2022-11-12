الصول: لقاء مرتقب في سرت يجمع النواب والدولة للتشاور في المناصب السيادية

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس النواب علي الصول أن هناك مساعي للقاء بين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس النواب في سرت خلال الأسابيع القادمة للتشاور في المناصب السيادية، وإيجاد قاعدة دستورية، أو الوصول إلى توافق على الاستفتاء على الدستور.

وأضاف الصول في تصريحات صحفية أن اللقاء سيكون لقطع الطريق على ما يصرح به بعض سفراء الدول الغربية؛ لإجراء الانتخابات البرلمانية فقط، مؤكدًا أن الأزمة الليبية يجب حلها بحوار “ليبي – ليبي” بدون تدخل أجنبي، ونحن نريد التوافق دون إملاءات غربية أو خارجية.