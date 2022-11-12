وزارة الداخلية: ضبط ثلاثة أشخاص متهمين بالتزوير

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 November, 2022

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط ثلاثة أشخاص متهمين بتزوير مستندات مركبات آلية تابعة للدولة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه بناءً على كتاب نائب النيابة بمكتب النائب العام بتاريخ 08 نوفمبر 2022م بشأن ضبط شبكة تقوم بتزوير مستندات مركبات آلية تابعة للدولة.

وأكدت وزارة الداخلية أن دوريات مكتب التحقيق والتحري بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من القبض على “ا,ص,ع”مواليد 1981 والمدعو “أ،ع،أ,ح”مواليد 1975 والمدعو “أ, إ, ع, إ” مواليد 1979 وهم من ضمن المطلوبين في القضية مبينة أنه يجري ملاحقة الأخرين.

وأشارت وزارة الداخلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وجرى إحالتهم إلى جهات الاختصاص.