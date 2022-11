الكبير: نتمنى المضي قدماً لتصحيح المسارات المالية والاقتصادية للدولة ووضع رؤية إقتصادية شاملة

ليبيا – اختتم الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي أمس السبت بالعاصمة التونسية المحادثات التي جرت مع خبراء صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 7-12 نوفمبر برفقة كلاً من وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، ومصلحة الإحصاء والتعداد بحكومة الوحدة الوطنية، إضافةً الى مدراء الادارت المختصة بمصرف ليبيا المركزي.

يأتي ذلك وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمصرف تمهيداً لعودة مشاورات المادة الرابعة التي توقفت منذ عام 2014.

وناقش الخبراء واقع الإقتصاد الليبي والمراحل التي مر بها خلال السنوات الماضية والاجراءات المتخدة للحد من الآثار السلبية التي خلقتها الأزمات المتعاقبة.

وقد أثنى صندوق النقد الدولي والجهات المعنية على جهود مصرف ليبيا المركزي في المحافظة على الإستدامة المالية للدولة وقدرة المصرف المركزي على ادارة الازمة في البلاد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها.

وفي الخِتام أعرب المحافظ عن سعادته في عودة مثل هكذا مشاورات بحضور كافة الوزرات والمؤسسات المعنية بالشأن الإقتصادي الليبي، متمنياً المضي قدماً لتصحيح المسارات المالية والإقتصادية للدولة وضرورة توحيد الجهود لوضع رؤية إقتصادية شاملة وعقد مزيداً من اللقاءات بشكل دوري بين مؤسسات الدولة وخبراء الصندوق.

