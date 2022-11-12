ستيفاني: الانتخابات الليبية لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء

قالت ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية السابقة، إن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أوقف الانتخابات البلدية لأنه يريد إنشاء شبكة دعم خاصة به على المستوى البلدي، ولابد من مواجهة الدبيبة بهذا لأن هناك انتخابات بلدية مؤجلة يجب إجراؤها في جميع أنحاء ليبيا، ومن المهم البدء بهذا النوع من القواعد الشعبية على المستوى المحلي إذا كانت المعضلة على المستوى الوطني صعبة بسبب التدخل الأجنبي وبسبب الصفقات التي تعقد.

أضافت في تصريحات صحفية أن الانتخابات الليبية لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا ورغم ذلك لا يوجد حل عسكري للأزمة، لكن نحن بحاجة إلى عملية انتخابية نشطة في ليبيا لأنه من دونها ستكون لديك شهية لا تشبع للسلطة التنفيذية المؤقتة، وملتقى الحوار السياسي الليبي أقدم على الحوار بمساعدة المجتمع الدولي عندما تأخر في إنجاز مهمته بشأن التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات.

أضافت أنه كان من الواضح أنه يجب أن يكون لدينا إطار دستوري قبل نهاية ربيع 2021 وإلا فلن تجرى انتخابات، و قررنا محاولة تجميع أعضاء ملتقى الحوار معا في جنيف وبحث ما إذا كان بإمكاننا الحصول على شيء منهم، و ملتقى الحوار أقدم على الانتحار بمساعدة المجتمع الدولي في الوقت الذي جرى استدعاؤهم فيه مرة أخرى في يوليو 2021، وكان الثعبان قد دخل بالفعل إلى الحديقة وانعكس الاستقطاب والاختلافات التي أصبحت واضحة في ليبيا على ملتقى الحوار.