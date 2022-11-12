بعثة الاتحاد الأوروبي: فوز مشروع ليبي بالمركز الرابع في مسابقة بإيطاليا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 November, 2022

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا فوز مشروع قوت ليبيا للزراعة العمودية بالمركز الرابع في مسابقة EyesOnBlue التي أقيم حفل ختامها في ريميني بإيطاليا.

وبينت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى اختيار مشروع قوت ليبيا من بين 73 مشروعا من دول مختلفة من قبل مجموعة من المختصين في مجال الاقتصاد المائي وذلك وفقا لمعايير حازمة ليصل للمرحلة النهائية من المسابقة.

تهدف مسابقة EyesOnBlue لتشجيع مشاريع الاقتصاد المائي كمصدر لحلول مبتكرة لمشاكل المياه.