الكبير يشارك في محادثات لمدة 6 أيام مع خبراء من صندوق النقد الدولي

قال مصرف ليبيا المركزي إن محافظه الصديق الكبير شارك في محادثات مع خبراء من صندوق النقد الدولي في العاصمة التونسية، بدأت في 7 نوفمبر الجاري واختُتمت اليوم السبت.

وشارك في هذه المحادثات مسؤولون من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط، ومصلحة الإحصاء والتعداد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إضافةً الى مدراء الإدارات المختصة بالمصرف، وذلك تمهيدًا لعودة مشاورات المادة الرابعة التي توقفت منذ العام 2014»، حسب بيان لـ «المركزي».

واقع الاقتصاد الليبي وأزماته محل نقاش

وناقش الخبراء «واقع الاقتصاد الليبي والمراحل التي مر بها خلال السنوات الماضية والإجراءات المتخدة للحد من الآثار السلبية التي خلقتها الأزمات المتعاقبة».

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وقال البيان إن الصندوق أثنى على «جهود مصرف ليبيا المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة وإدارة الأزمة في البلاد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها».

بحثًا عن رؤية اقتصادية شاملة وتصحيح المسارات المالية في ليبيا

وأكد الكبير سعادته بـ«عودة هذه المشاورات بحضور جميع الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي الليبي».

وأضاف: «نتمنى المضي قدمًا لتصحيح المسارات المالية والاقتصادية للدولة وتوحيد الجهود لوضع رؤية اقتصادية شاملة وعقد مزيد من اللقاءات بشكل دوري بين مؤسسات الدولة وخبراء الصندوق».

الصديق الكبير خلال اجتماع مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي في تونس. (مصرف ليبيا المركزي)

الصديق الكبير مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعهم في تونس. (مصرف ليبيا المركزي)