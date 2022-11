البيوضي: هناك مفاوضات غير معلنة وكل طرف يحاول أن يخرج بأكبر المكاسب

ليبيا – قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إن ما يحدث ليس جموداً سياسياً أو انسداد بل هناك مفاوضات غير معلنة وكل طرف يحاول أن يخرج بأكبر المكاسب.

البيوضي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “وهو ما يسميه المشري ( بلعبة عض الأصابع)، ووصفته ستيفاني (بالتواطؤ ضد شعبهم) في معرض حديثها عن الصراعات بين القادة الليبيين وأنهم يتقاتلون نهاراً ويتواطؤون ليلاً ولعل السياقات الأخيرة ومحاولات التلميع من خلال التحركات المحدودة واسترضاء الشارع من كل الأطراف، هي الدليل القاطع عن حجم تآكل الشرعيات”.

واعتبر أن السلطات القائمة يريحها هذا الوضع القائم وليست مهتمة كثيرا بما يحدث للطبقات الشعبية، خصوصاً وأن القوى السياسية المتضررة من توقف العملية الانتخابية لا تمارس الضغط الكافي لفرض الانتخابات.

وبيّن أن هذا المشهد لن يستمر طويلاً ولن تتمكن قوى الحكم بالمغالبة والنهب والفساد من الإتفاق على تقاسم الغنيمة، وسيحتاجون أبناء الفقراء قريباً ليتقاتلوا بشعارات جديدة بحسب قوله، معتقداً أن الحركة الشعبية ستفاجئهم بخياراتها وسيعاد مشهد 1 يوليو بشكل قاسي.

