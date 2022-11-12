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العكاري: تعديل سعر الصرف أوقف انهيار الدولة الليبية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري أن تعديل سعر الصرف إلى 4.48 دينار في عام 2020 أوقف انهيار الدولة وأعطى لها الاستدامة المالية.

وأضاف العكاري في تصريحات صحفية، أنه لو استمر سعر صرف 1.40 للدولار لكان المحافظ ورئيس الحكومة يطلبون سلفة من صندوق النقد الدولي، متبعًا عندها لن يكون أمامنا سوى خياريْن اثنين؛ إما استنزاف الاحتياطي أو أن يصل سعر الصرف إلى 25 دينار للدولار.

يشار إلي أن مجلس إدارة المصرف المركزي قد قام بتعديل سعر الصرف الدينار أمام الدولار إلى 4.25 دينار بدلاً من 4.48 دينار للدولار الواحد اعتبارًا من الـ16 من أكتوبر الماضي، وهو ما رفضه محافظ المصرف الصديق الكبير.

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الوطن الليبية

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