ليبيا الان

وزير الخارجية اليوناني: نريد ترسيم حدودنا مع حكومة ليبية منتخبة

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الخارجية اليوناني “نيكوس ديندياس” إن بلاده تتطلع إلى اتفاق لترسيم مناطق اقتصادية خالصة مع ليبيا بمجرد ظهور حكومة منتخبة في البلاد.

وأشار “ديندياس” في حديث له لوسائل الإعلام أثناء لقائه نظيره اللبناني “عبد الله بو حبيب” أمس الجمعة، إلى أن هذا الاتفاق سينشئ مثلث استقرار جديد يمثله اليونان ومصر وليبيا في شرق البحر المتوسط، متمنيا أن يمتد هذا المثال إلى تركيا.

وأضاف الوزير اليوناني أن أثينا تتطلع بعد الانتخابات في تركيا أن نتمكن من التفاوض مع أنقرة بشأن النزاع البحري في شرق المتوسط.

الوسوم

اليونان ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك