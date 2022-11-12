وزير الخارجية اليوناني: نريد ترسيم حدودنا مع حكومة ليبية منتخبة

قال وزير الخارجية اليوناني “نيكوس ديندياس” إن بلاده تتطلع إلى اتفاق لترسيم مناطق اقتصادية خالصة مع ليبيا بمجرد ظهور حكومة منتخبة في البلاد.

وأشار “ديندياس” في حديث له لوسائل الإعلام أثناء لقائه نظيره اللبناني “عبد الله بو حبيب” أمس الجمعة، إلى أن هذا الاتفاق سينشئ مثلث استقرار جديد يمثله اليونان ومصر وليبيا في شرق البحر المتوسط، متمنيا أن يمتد هذا المثال إلى تركيا.

وأضاف الوزير اليوناني أن أثينا تتطلع بعد الانتخابات في تركيا أن نتمكن من التفاوض مع أنقرة بشأن النزاع البحري في شرق المتوسط.