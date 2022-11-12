الدبيبة يؤكد وجود بوادر لاستعادة المؤسسة العسكرية وتوحيدها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 November, 2022

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وزير الدفاع أن ما تم خلال تمارين القوات العسكرية التابعة لحكومته يُعد بوادر لاستعادة المؤسسة العسكرية وتوحيدها.

جاء ذلك خلال إشراف الدبيبة اليوم السبت رفقة رئيس الأركان العامة لقوات المنطقة الغربية محمد الحداد وأمراء المناطق العسكرية على تكريم الوحدات العسكرية المشاركة في التمرين التعبوي “الإعصار 1” بمقر اللواء 53 مشاة مستقل بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأثنى الدبيبة في كلمة له على جهود الوحدات التى تعمل على تطوير المؤسسة العسكرية، مؤكداً أن ما تم خلال التمرين يُعد بوادر لاستعادة المؤسسة العسكرية وتوحيدها بخبرة الضباط والأفراد المنضوين تحت رئاسة أركان قوات المنطقة الغربية.

وبناء على قرار وزير الدفاع، تم منح رايات الوحدات العسكرية المشاركة بالتمرين وعددها 29 وحدة نوط التدريب من الطبقة الأولى، إلى جانب منح ضباط قيادة ولجنة إدارة التمرين نوط الواجب من الطبقة الأولى، ومنح الضباط المشاركين نوط التدريب من الطبقة الأولى، إلى جانب منح ضباط صف والجنود والموظفين المشاركين نوط التدريب من الطبقة الثانية.