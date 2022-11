امغيب: الصادق الغرياني المفتي المعزول اتضح أنه إنسان جاهل

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن الصادق الغرياني المفتي المعزول اتضح أنه إنسان جاهل.

امغيب أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “ولو كان شيخ فعلاً لتذكر قول الله تعالى في الآية الكريمة (يا أيها الذين آمنوا إِن من أزواجكم وأَولادكم عدواً لكم فاحذروهم ) هذه الآية فيها تحذير له من ابنه “سهيل” لكن لأنه جاهل متبع للهوى غفل عنها”.

وتابع “ردبالك تقعد كيف الغرياني تبع ولده خلاه مسخرة في افواه خوتنا المصريين”.

