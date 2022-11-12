إصابتان بالغتان بحادث مروري مروع في حي الأندلس (صور وفيديو)

تسبب حادث مروري مروع بطريق بوابة الجبس في حي الأندلس في وقوع إصابتين بالغتين، على ما أعلنت مديرية أمن طرابلس.

واصطدمت سيارة «هيونداي» وأخرى «سامسونج» بطريق بوابة الجبس؛ جراء الاجتياز الخاطئ، ما تسبب في تعرض السائقين لإصابات بالغة، وفق بيان مقتضب صادر عن المديرية.

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ويظهر مقطع فيديو بثته مديرية أمن طرابلس على صفحتها بموقع «فيسبوك» تهشم السيارتين جراء الحادث فيما يحاول رجال المرور تنظيم حركة السيارات ومنع توقفها.





آثار اصطدام السيارتين في حي الأندلس، 11 نوفمبر 2022. (مديرية أمن طرابلس*

آثار اصطدام السيارتين في حي الأندلس، 11 نوفمبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)

آثار اصطدام السيارتين في حي الأندلس، 11 نوفمبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)

آثار اصطدام السيارتين في حي الأندلس، 11 نوفمبر 2022. (مديرية أمن طرابلس)