سميو: المركزي وافق على توريد التطعيمات الروتينية وأجل توريد لقاح الإنفلونزا الموسمية إلى نهاية العام

ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إن التطعيمات الروتينية ستوزع للأطفال على المرافق الصحية خلال هذا الأسبوع، بعد أن وصلت معظم أنواع التطعيمات الروتينية إلى مخازن الإمداد الطبي ووزعت على كل البلديات وفروع الجهاز في طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة.

سميو أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنهم بانتظار توفير بعض الأنواع من التطعيمات منها الـ”بي سي جي” لحديثي الولادة والطعم الثلاثي الفيروسي واللقاح الرباعي الخاص بطلبة المدارس والإنفلونزا الموسمية.

ولفت إلى أنه من المتوقع وصول شحنة أخرى من التطعيمات الروتينية منتصف الشهر الجاري.

وبيّن أن المصرف المركزي وافق على توريد التطعيمات الروتينية، وأجل توريد لقاح الإنفلونزا الموسمية نهاية العام الجاري، متمنياً الإسراع في توريدها لأن تعطى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

