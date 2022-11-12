“الرقابة على الأغذية” ترصد بعض المخالفات في جنزور

الوطن|رصد

منح مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية مهلة لبعض محلات المواد الغذائية في جنزور الشرقية لتصحيح ملاحظات سلبية، مع الاستمرار في تصحيحها بشكل دوري ومستمر.

وجاء ذلك خلال زيارات ميدانية لمفتشي مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية إلى بعض الأسواق والمحلات الغذائية داخل نطاق البلدية.

وأشار البيان الصادر عن مكتب الرقابة إلى أن أهم الملاحظات هي عدم وجود شهادات صحية، وشهادة مكافحة الآفات، بالإضافة إلى الحاجة لمزيد من الاهتمام بالنظافة العامة والتهوية والتكييف.