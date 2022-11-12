حفتر يعتقل مدير أمن الجفرة لرفضه تسليم المديرية لحكومة باشاغا

قال مصدر أمني من مدينة هون، إن مسلحين من اللواء 128 التابع لحفتر اعتقلوا يوم الجمعة مدير مديرية أمن الجفرة العميد “علي التريكي” ومعاونه “امحمد الضبع” بالإضافة لعدد من الضباط والأفراد بمديرية الأمن التي تتبع حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن مسلحو اللواء 128 داهموا المديرية بقوة السلاح واعتقلوا الضباط والأفراد؛ على خلفية رفض مدير مديرية الأمن تسليم المديرية إلى مدير جديد تم تكليفه من وزير الداخلية التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

يشار إلى أن العميد علي التريكي كان قد كُلف بمهام مديرية أمن الجفرة في مايو 2021 من قبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن.