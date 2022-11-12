مرور بنغازي يناشد السائقين بالالتزام بقواعد السلامة المرورية

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ناشد قسم المرور والتراخيص بنغازي السائقين إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية واتباع تعليمات رجال المرور، وصولًا إلى مقولة “القيادة فن وذوق وأخلاق”.

وفي مدونة على فيسبوك، كتب قسم المرور والتراخيص: “السادة الكرام مستعملي الطريق العام لأجل سلامتكم وسلامة الأخرين، عليكم بالالتزام بقواعد السلامة المرورية والالتزام بالسرعة القانونية وإتباع تعليمات رجال المرور لنصل الى مقولة “القيادة فن وذوق وأخلاق”.

وكشف القسم عن إحصائية الحوادث المرورية التي جرى تسجيلها بالمناطق والطرق التي بها نشاط كبير لحركة المركبات داخل مدينة بنغازي وضواحيها، من قبل شعبة الإحصاء التابعة له.

وكشفت الإحصائية أن عدد الحوادث المسجلة بلغ خلال الفترة من 01 يناير إلى 31 أكتوبر 515 حداثا مروريا.