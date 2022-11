العكاري: قرار تعديل سعر الصرف مطلع العام 2020 أوقف انهيار الدولة وأعطى لها الاستدامة المالية

ليبيا – قال رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني مصباح العكاري إن قرار تعديل سعر الصرف مطلع العام 2020 إلى 4.48 دينار أوقف انهيار الدولة وأعطى لها الاستدامة المالية.

العكاري أكد في تصريح لبرنامج “فلوسنا” وفقاً لما نقلته منصة “تبادل” على أنه لو استمرت ليبيا على سعر صرف 1.40 لكان المحافظ ورئيس الحكومة اليوم يطلبون سلفة من صندوق النقد الدولي، وعندها فإنه لن يكون سوى خياريْن اثنين؛ إما استنزاف الاحتياطي أو أن يصل سعر الصرف إلى 25 دينار للدولار.

