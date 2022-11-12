الكبير يبحث واقع الاقتصاد الليبي مع صندوق النقد الدولي (صور)

قام محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم السبت باختتام المحادثات التي جرت مع خبراء صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 7-12 نوفمبر بالعاصمة التونسية برفقة كلاً من وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، ومصلحة الإحصاء والتعداد بحكومة الوحدة الوطنية، إضافةً إلى مدراء الادارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي، وذلك تمهيداً لعودة مشاورات المادة الرابعة التي توقفت منذ عام 2014.

كما ناقش الخبراء واقع الاقتصاد الليبي والمراحل التي مر بها خلال السنوات الماضية والإجراءات المتخذة للحد من الآثار السلبية التي خلقتها الأزمات المتعاقبة، وقد أثنى صندوق النقد الدولي والجهات المعنية على جهود مصرف ليبيا المركزي في المحافظة على الإستدامة المالية للدولة وقدرة المصرف المركزي على إدارة الأزمة في البلاد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها.