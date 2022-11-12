من هي الطفلة الليبية التي مثلت اليونسيف في قمة المناخ كوب 27؟

إختارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” الطفلة الليبية “ريفان أحمد” لتمثّل المنظمة في قمة المناخ كوب 27 بمصر 2022.

وقالت المنظمة “إن الطفلة متحمّسة بشدة لحماية البيئة، إذ تُطالب باتخاذ إجراءات ضدّ الآثار المروعة لشحّ المياه وتغيّر المناخ.”

وتبلغ ريفان من العمر 12 عاما، وهي أصيلة مدينة طرابلس الليبية. تعمل بكلّ جد لإقناع كل من حولها بشأن تغيّر المناخ بعد أن بدأت مع والديها وشقيقاتها الثلاث وزميلاتها في المدرسة وزميلاتها في الكشافة “من أجل تبنّي خيارات وأنماط حياة تحترم كوكبنا الأم وتحافظ عليه وتحميه.”

وشاركت “ريفان أحمد” في العديد من الأنشطة حول تغير المناخ منها حملة “بأعلى صوت” والأعمال التطوعية، وتحلم أن تصبح رائدة فضاء ، وفق “يونيسيف”، وهي عضوة في الحركة العامة للكشافة والمرشدات الليبية ومنظمة آمالنا للإعلام والتنمية الشاملة.