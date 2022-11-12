«الكهرباء»: تشغيل محطة الشعلة بالبيضاء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تشغيل خلايا جديدة «11ك. ف» داخل محطة الشعلة «66/11 ك. ف» بمدينة البيضاء.

جاء ذلك بعد الانتهاء من أعمال التركيبات لها من قبل إدارة مشروعات الجبل الأخضر، حيث جرى فك الخلايا القديمة وإجراء الاختبارات اللازمة من قبل فرق صيانة الجهد المتوسط البيضاء وتشغيلها وشحنها لأول مرة، وفق بيان صادر عن الشركة.

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وأشار البيان إلى أن العمل جارٍ على ترحيل كوابل «11 ك. ف» للمحطة، ما يسهم في استقرار الشبكة وتخفيف الأحمال على المنطقة.

من أعمال صيانة محطة الشعلة بالبيضاء، 12 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة محطة الشعلة بالبيضاء، 12 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)