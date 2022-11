ليبيا – وصل وفد حكومي رفيع المستوى على رأسه نائب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان علي القطراني لمدينة اجدابيا.

ورافق القطراني بحسب المكتب الاعلامي التابع لوزارة التخطيط، وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، وعدد من الوزراء للوقوف على مختنقات البلدية وحلحلة المشاكل الخدمية بها.

Shares

The post للوقوف على مختنقات بلدية أجدابيا.. وفد حكومي على رأسه القطراني يجري زيارة للمدينة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية