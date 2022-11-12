باتيلي: أدعو كل الأطراف إلى التوافق لإنجاز القاعدة الدستورية والانتخابات

استقبل عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني اليوم السبت الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي”.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن باتيلي وضع الكوني، واللافي، في صورة نتائج لقاءاته مع عدد الأطراف السياسية الليبية في الداخل والخارج.

وبحث اللقاء آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دفع العملية السياسية للوصول للانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والتوافق على نتائجها من كل الأطراف، وفق البيان.

وأكد النائبان حرص المجلس الرئاسي التعاون مع باتيلي، في المهمة الموكلة له، لتحقيق الاستقرار في ليييا، وإنهاء المراحل الانتقالية، بإجراء الانتخابات، ونجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة، في إشارة للملتقى التحضيري الذي سيعقد بداية ديسمبر القادم، بحسب البيان.

بدوره أكد باتيلي، دعوة كل الأطراف السياسية في ليبيا للوصول إلى التوافق المطلوب لإنجاز القاعدة الدستورية، والوصول للانتخابات.