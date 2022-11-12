محتجون في جنزور يغلقون الطريق اعتراضًا على وعد قطعه الدبيبة لأهالي السراج

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أقدم محتجون من سكان جنزور على إغلاق مداخل البلدية احتجاجا على ما قيل إن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة وعد أهالي منطقة السراج بفصل منطقتهم إداريًا عند بلدية جنزور وإنشاء بلدية جديدة.

وأظهر صور ومقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، قيام المحتجين بإغلاق مداخل جنزور، أمام الحركة المرورية.

وكان الدبيبة قد اجتماع اليوم السبت مع أهالي منطقة السراج للاطلاع على أوضاع المنطقة.

وقال مكتب الدبيبة، إن اللقاء تناول مناقشة إنشاء بلدية جديدة بالمنطقة؛ لضمان تقديم الخدمات للأهالي.

وأضاف المكتب، أن أهالي السراج اطلعوا الدبيبة على المشاكل التي تعانيها المنطقة، ومن أهمها انقسام المنطقة بين بلديتين، الأمر الذي أدى إلى نقص بعض الخدمات