عبد العزيز: يجب الخروج لتأييد اخواننا في مصر لانهاء السيسي وحكمه

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن “ثورة فبراير” بريئة من أي قاتل ظلماً وعدواناً فقد جاءت ضد الظلم والقتل وليس لتكراره.

عبد العزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الجلسات التي يعقدها مجلسي الدولة والنواب عبارة عن تكاليف زائدة، لافتاً إلى أن المجلسين يتأمرون على إرادة الشعب الليبي ويناقشون المناصب السيادية ومنذ 2017 الدستور لم يتم اعتماد أمر منهما.

وأكد على ضرورة الخروج ضد هذين الجسمين للقضاء عليهم ومحاكمتهم، داعياً الجميع للخروج أيضاً لتأييد من وصفهم بـ” إخواننا” في مصر وتونس بحسب قوله.

ونوّه إلى أن الداعمين للإرهاب والفوضى والقتل وسلب ارزاق الناس هم التيار الذي يدعي التدين وهو إجرامي ووجه آخر لداعش ولا يمكن أن يكون هذا هو الدين وفقاً لتعبيره.

وفيما يلي النص الكامل:

موضوع في غاية الأهمية لنأخذ عبرة من الطغاة، تابعنا زيارة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لليبيا ولقاءاته في ترهونة واطلاعه على جرائم الحرب وزيارته للمتمرد وكل واحد يخرج في الزيارة على طريقته، لقائه بمهجرين المنطقة الشرقية وأهالي الضحايا، الأكيد أن العقاب الالهي لن يفلت منه أحد كان من كان لكن عقاب الدنيا هو ما نحن مطالبين به، أي إنسان حر ضد الاستعباد يجب أن يحارب الظلم في هذه الدنيا ولا اتكلم عن الناس السلبية بل البشر وليس الدواب التي تأكل وتشرب وتتكاثر.

كتيبة أولياء الدم مطلوبة بحذافيرها، يا (عياد الفسي) ومعه المتمرد قال اقبضوا عليهم اليوم والصحوات كذلك تبرئوا منكم أمام المدعي العام. ليس أمامهم إلا التصفية لتغطية جرائمهم أو الهروب أو القبض. فبراير بريئة من أي قاتل ظلماً وعدواناً، فبراير جاءت ضد الظلم والقتل وليس لتكرار الظلم والقتل. اطالب النائب العام ان يفتح ملفات لنعرف الناس قبل فبراير تتسلف واليوم يحسبوا الملايين.

نتفاجأ بتصريحات تؤكد ما قلناه في السابق أن مجلسي النواب والبرلمان لن يصدر منهم خير ليخرج علينا بعض أعضاء مجلس الدولة يقولون إن المجلس أجل الجلسة لأنه لا يوجد نصاب! 68 لم يحضروا لولا الحياء اسمي اشخاص سنتين لم يدخلوا ليبيا ليخرج خالد المشري ببدلته ويقول يجب تغيير الحكومة هو وعقيلة صالح!.

الجلسات لم يحضروها ومصاريف زائدة وفوقها يتأمرون على إرادة الشعب الليبي ويناقشون المناصب السيادية ومنذ 2017 الدستور لم يعتمدوه، لابد من الخروج على هذين الجسمين لهم 8 سنوات يصرفون من الزقوم والقضاء عليهم ومحاكمتهم.

خرج بدر النحيب يبرر كلامه في التسجيل وجاء ليكحلها فعماها، عندما يكذب على الشعب ويقول 17 ألف موظف في السفارات! هذا يجب ان يحاكم هذا المشروع والمسؤول، فمن أين أتى بهذه الارقام؟.

يجب أن نخرج لتأييد اخواننا في مصر وتونس ولإسقاط البرلمان ومجلس الدولة الذين أجرموا وكل شيء موثق.

الناس الداعمة للإرهاب والفوضى والقتل وسلب ارزاق الناس، هذا التيار الذي يدعي التدين هو إجرامي ووجه آخر للدواعش ولا يمكن أن يكون هذا هو الدين، دين الله أسهل وابسط من هؤلاء الغلاة، العصابة التي قتلت نادر العمراني وتحارب الإسلام المعتدل نعلم من يتبعون ويأخذون فتاويهم، خرج المجرم ووجه رسالة للشعب المصري الا يخرج في المظاهرات في آخر الفيديو قال إن الخير في المشير حفتر وهم يعرفون ان نهايتهم متزامنة بنجاح الإخوة المصريين في إنهاء السيسي وحكمه لأن الدعم يأتيهم من هناك.

Shares

The post عبد العزيز: يجب الخروج لتأييد اخواننا في مصر لانهاء السيسي وحكمه first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية