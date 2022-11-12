مديرية بنغازي: ضبط شخص من ذوي السوابق أثناء محاولته سرقة سيارة

قالت مديرية أمن بنغازي إن مركز شرطة سيدي خليفة نجح في القبض على شخص من ذوي السوابق وصادر بحقه حكم بالسجن المُؤبد وعدة أحكام غيابية وذلك عقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شُرطة سيدي خليفة عن أحد الأشخاص يقوم بسرقة مركبة من إحدى المعارض بمنطقة سيدي خليفة.

قالت في بيان: “أصدر رئيس المركز عميد حسن الجارد تعليماته بسرعة الإنتقال وضبط الشخص المطلوب وبمتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات تم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وبالفعل تم ضبط الشخص المطلوب وبتفتيشه إحترازياً تم العثور بحوزته على أقراص من حبوب الهلوسة وتم الإنتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه تبين أنه يدعى ع.م.أ من سكان مدينة الكفرة واعترف بواقعة السرقة وبالتعميم عليه اتضح انه مطلوب لدى العدالة وصادر بحقه حكم بالسجن المُؤبد وأحكام أخرى منها قطع اليد وعدة أحكام غيابية تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وايداعه بالحجز القانون لحين عرضه على النيابة العامة”.