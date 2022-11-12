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المريمي: اتفاق بين صالح والمشري على على المناصب السيادية

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 November, 2022

قال المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان الليبي فتحي المريمي إن لقاء بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سيعقد قريبا.

وقال المريمي في تصريحات لقناة “الحدث”، إن هناك اتفاقا تاما لعقيلة صالح مع المجلس الأعلى للدولة على المناصب السيادية.

ويأتي كلام المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان الليبي، بعد تصريحات سابقة لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، عن وجود بوادر لاستعادة المؤسسة العسكرية وتوحيدها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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