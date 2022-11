العرفي: المؤسسة العسكرية هي الضامن الوحيد لليبيين

ليبيا – اعتقد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن مجلس النواب أنجز كل ما هو مناط به من قوانين انتخابات رئاسية كقانون انتخاب رئيس وقوانين مجلس النواب والقاعدة الدستورية التي تم التفاهم والتوافق عليها لكن الخلاف حدث في نقطة واحدة ولا تستحق منحها الاهتمام وهي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسيه.

العرفي قال خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد “المشير حفتر عندما اتفق الرجلان واجتمعت بهم ويليامز في جنيف خرج علينا عقيلة صالح في بيان وقال إنه تم التفاهم حول النقطه الخلافية! تفاجأنا بالمشري ينقلب ويتنصل من الإتفاق ومجلس الدوله اجتمع بنصاب مكتمل وقرر الا يتشرح العسكرين ومزدوجي الجنسيه وهذا القرار لا يصل بنا للتحاور وتفاهمات بعد ان سكتت فوهات البنادق”.

وأشار إلى أن مجلس الدولة حتى وإن ظهر في تصريح أنه لم يعد يتبع لجماعة الإخوان المسلمين لكنه ينفذ سياسات وأجندات تنظيم الإخوان بكل حذافيره، معتقداً أنهم يريدون السلطة.

وأضاف: “لو الجيش دخل طرابلس وانتهت المليشيات وكل شيء هل ستكون هناك انتخابات؟ نعم وستجرى، نحن في فزان وبرقه يمكننا إجراء الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه المشكلة وجود المفوضية للانتخابات في طرابلس والمليشيات المسلحة هناك، المسار السياسي لا يمكن أن ينجح دون نجاح المسار الامني وهو الأولوية”.

كما أكد على ضرورة إخراج الصديق الكبير من المشهد لأنه يمول المليشيات ويدفع مئات الملايين والمليشيات انقلبوا على فتحي باشاآغا، منوهاً إلى أن المليشيات لا تدين بالولاء إلا لمن يدفع لها.

وتابع قائلاً :”التعديل الثاني عشر اعتقد تم الإخلال به ولم يسيروا وفق ما هو متفق عليه مجلس الدولة نكث بالعهود والوعود. السيناريو الذي يعد الآن لإخراج مجلسي النواب والدولة من المشهد هو تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة ورئيس حكومة مصغرة تحل كل المختنقات التي يعاني منها المواطن والمجلس الرئاسي يكون صمام امان ويصدر قرار بحل المليشيات وتسليم اسلحتها او تشكيل لجنة من القانونيين لتوضيح القانون 51 وإعداد قاعدة دستورية يتم التوافق عليها ويتم البدء في انتخابات برلمانية والانتخابات الرئاسية أعطت سنتان وقد تزيد عن ذلك، الخرق الذي سيحدث أن الانتخابات الرئاسية ستؤجل، مجلس النواب اصدر قرار العفو العام وقانون العزل السياسي”.

واستطرد حديثة: “المليشيات لا يمكن إزالتها وحتى محمد الحداد هو رئيس أركان صوري وما حدث في معرض الطيران في تونس وكذلك السيد عبد الرازق الناظوري هو الرئيس الشرعي للأركان العامة الليبية، والتقطوا الرجلين الصور واستلموا الدروع ! دولة فيها رئيسين للأركان ! أي توحيد للمسار الأمني هذا؟ لو كانوا بالفعل عسكريين ويؤمنوا ان العسكرية ضبط وربط وتراتبية ؟”.

وشدد في ختام حديثة على أن المؤسسة العسكرية هي الضامن الوحيد لليبيين لكي يخرجوا من المنزلق هذا لذلك ليبيا بحاجة لرئيس حكومة قوي ليخرج كل المتداخلين في الأزمة الليبية وخاصة الأتراك بحسب قوله.

