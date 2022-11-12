“العامة للمياه”: 600 مليون دينار ديون مستحقة وقد نلجأ لإيقاف الخدمة

أعلن مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي ”محمد كريم”، تدني قيمة الاشتراك في خدمات الشركة وضعف الإقبال على تركيب عدادات استهلاك المياه.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن أعمال تركيب العدادات على مستوى مكاتب خدمات المستهلكين خلال الربع الثالث من العام الحالي لم تتجاوز 570 عدادا منها 254 للشركات و36 للجهات العامة و289 عدادا منزليا.

وطالب المواطنين والجهات العامة والأنشطة التجارية بسداد ما عليهم من ديون لدى الشركة، محذرا من انقطاع الخدمة حال استمرار تدني الاشتراكات وعدم سداد المديونية المستحقة على الشركة والتي وصلت لأكثر من 600 مليون دينار.