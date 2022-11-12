باثيلي يؤكد على ضرورة توافق الأطراف الليبية لإنجاز القاعدة الدستورية

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أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باثيلي، اليوم السبت، على ضرورة دعوة كل الأطراف السياسية في ليبيا للوصول إلى التوافق المطلوب لإنجاز القاعدة الدستورية، والوصول للانتخابات.

جاء لك خلال لقاء جمعه في طرابلس مع نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، حيث تناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال المجلس الرئاسي، إن اللقاء تناول سبل الدفع بالعملية السياسية للوصول للانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والتوافق على نتائجها من كل الأطراف.

وأضاف، أن الكوني واللافي أكدا لباثيلي حرص المجلس الرئاسي على التعاون معه، في المهمة الموكلة إليه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية بإجراء الانتخابات.