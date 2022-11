الكبير: هناك ضغوطات أمريكية قوية لحث الاطراف الليبية لوضع قاعدة دستورية والذهاب لانتخابات

ليبيا – قال الكاتب الصحفي عبد الله الكبير إن الاتفاق بين المبعوث الأممي والسفير الأمريكي والدول الداعمة للانتخابات بشكل عام هو إجراء الانتخابات وموضوع مجلسي النواب والدولة حسب تصريحات ريتشارد نورلاند يتكلم عن المجموعات المؤثرة في هذا الشأن وهم مجلسي النواب والدولة ويقول إنهم سيواصلون العمل والضغط من أجل الوصول لقاعدة دستورية.

الكبير أشار خلال تصريح عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه ليس بالضرورة أن المبعوث الأممي يعطي فرصه لمجلسي النواب والدولة وقد يسعى لجمعهما معاً من أجل الوصول لتوافق حول قاعدة دستورية قوانين انتخابية لكن قد يلجأ لملتقى حوار سياسي.

وأضاف: “المقلق في تصريحات نورلاند اليوم هو ما زال يعول على مجلسي النواب والدولة! اليوم كان من المفترض ان يعقد مجلس الدولة جلسة لكنها لم تعقد بسبب عدم وجود النصاب، لماذا يناقشون المناصب السيادية والسلطة التنفيذية؟ هذا يعني أنهم لن يتحدثوا عن الانتخابات”.

كما استطرد حديثة: “تهديد نورلاند اليوم إعادة امريكا تقييم علاقاتها مع الأجسام والكيانات التي تعرقل الانتخابات، هل هذا يكفي من الامريكان كضغط على مجلس النواب والدولة، المواقف الأوروبية الأخرى أغلبها وليست كلها تريد الذهاب لانتخابات وترى الحل فيها، وقف فرنسا مراوح يميل لتمديد المرحلة الانتقالية ولا تشجع الانتخابات”.

ونوّه إلى أن تصريحات الساسة والمسؤولين ليست بالضرورة تعكس المواقف الحقيقية لهم ولدولهم ومؤسساتهم وأحزابهم، متسائلاً “هل تصريحاتهم تتوافق مع مصالحهم ورؤيتهم ومجمل مواقفهم من الأزمة الليبية! اؤكد ان مواقف نورلاند وامريكا مع إجراء الانتخابات لأن مصلحة أمريكا ان تكون في ليبيا حكومة بصلاحيات كاملة وشرعية انتخابية ورئيس تضغط عليه وتدفعه لطرد روسيا من ليبيا وهذا هدف أمريكي واضح”.

وبيّن أن هناك ضغوطات أمريكية قوية لجانب ما يراه الجميع من تحركات من نورلاند من أجل حث الاطراف الليبية لوضع قاعدة دستورية والذهاب لانتخابات، منوهاً إلى أن هناك تحذيرات أمريكية واضحة لبعض الدول الإقليمية ولحفتر من الاقتراب من النفط وغلقه مجدداً أو إشعال حروب جديدة رغم أن هناك أطراف تسعى للحرب.

