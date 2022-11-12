رئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس جهاز الأمن الداخلي عديد الملفات الهامة

القبة 12 نوفمبر 2022 (وال) – استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى في مكتبه بمدينة القبة مساء اليوم السبت اللواء أسامة الدرسي رئيس جهاز الأمن الداخلي.

وبحث سيادة رئيس الجهاز مع فخامة المستشار آليات الإسراع في إقرار قانون الأمن الداخلي المتداول لدى السادة النواب على مدى الجلسات الماضية.

كما بحث اللقاء آليات النهوض بجهاز الأمن الداخلي ليقوم بدوره المنوط به في تأمين الوطن والمواطن.

وأصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية في اجتماعه العادي الماضي قرارا يقضي بتكليف اللواء الدرسي رئيسا للجهاز الذي يعد أحد معيدي تفعيله فترة الحرب على الجماعات الإرهابية.

والدرسي تولى إدارة التحري والقبض في الجهاز، قبل أن يغادرها لترؤس فرع مصلحة الأحوال المدنية ببنغازي. (وال – القبة)

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