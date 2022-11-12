البيوضي: اي موقف تجاه دعوات اليونان هو موقف “مشكوك” فيه

الوطن / رصد

انتقد المرشح الرئاسي ، سليمان البيوضي، موقف اليونان بعدم اعترافها بمذكرة ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، معتبره موقفا مشكوك بأمره.

وقال البيوضي”: اي موقف تجاه دعوات اليونان سلباً أو إيجاباً، هو موقف مشكوك فيه، وسيفتقر للشرعية، وربما أحد الأطراف سيقوم بتوقيع مذكرة تفاهم كأمر واقع؛ وهو ما يخدم اليونان في صراعاتها الإقليمية”.

وأضاف البيوضي:” سنجد ورقة لمواجهة تركيا التي تسبق بخطوات في هذا المضمار، وستتفاقم في ليبيا حدة الانقسام والتدخل الأجنبي”.