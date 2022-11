ليبيا – استقبل المجلس الرئاسي اليوم السبت الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي”، الذي وضع موسى الكوني، وعبد الله اللافي، في صورة نتائج لقاءاته مع عدد الأطراف السياسية الليبية في الداخل والخارج.

وبحث اللقاء آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دفع العملية السياسية للوصول للانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والتوافق على نتائجها من كل الأطراف.

وأكد النائبان حرص المجلس الرئاسي التعاون مع باتيلي، في المهمة الموكلة له، لتحقيق الاستقرار في ليييا، وإنهاء المراحل الانتقالية. بإجراء الانتخابات، ونجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة في إشارة للملتقى التحضيري الذي سيعقد بداية ديسمبر القادم.

بدوره أكد باتيلي، دعوة كل الأطراف السياسية في ليبيا للوصول إلى التوافق المطلوب لإنجاز القاعدة الدستورية، والوصول للانتخابات.

Shares

The post باتيلي يؤكد لـ الكوني واللافي دعوة كل الأطراف السياسية للوصول للتوافق لإنجاز القاعدة الدستورية والانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية