بينها أمريكا وبريطانيا وتركيا.. قطر تلجأ ل 13 دولة لتأمين كأس العالم

وصلت 3 سفن تابعة للبحرية البريطانية إلى قاعدة أم الهول البحرية في قطر، للمشاركة مع سفن أخرى من 13 دولة، في تأمين بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم التي تنظمها قطر، في إطار اتفاقيات تعاون أبرمتها مع عدة دول، وستشارك صائدات الألغام البريطانية في دوريات بالمياه القريبة في الخليج، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.

ويشارك في تأمين البطولة، الولايات المتحدة، وبريطانيا، وتركيا، و فرنسا، وألمانيا، وباكستان ودول أخرى.

كانت بريطانيا أعلنت في مايو الماضي أنها ستزوّد قطر بعناصر من القوات الجوية والبحرية، للمشاركة في تأمين كأس العالم.

كما أكد مصدر بوزارة الدفاع البريطانية دعم قطر بقدرات عسكرية لمكافحة الإرهاب من خلال استخدام الأمن البحري والتخطيط العملياتي ودعم القيادة والسيطرة، فيما ستكون وزارة الأمن الداخلي الأمريكية حاضرة لتقديم الأمن اللازم لمونديال قطر 2022.