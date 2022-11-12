البرغثي: الطرابلسي قد يصطدم بقادة التشكيلات المسلحة في طرابلس

وزير الدفاع الأسبق محمد #البرغثي:عماد #الطرابلسي قد يصطدم بقادة التشكيلات المسلحة الأكثر نفوذًا في #طرابلس، في أي وقت، لرفضهم الانصياع لأي شخصية.

ــ هناك صدامات وقعت في السابق بين الطرابلسي، وعبد الغني #الككلي، وعبد الرؤوف #كارة.

ــ الطرابلسي يُغير ولاءاته بين قيادات الشرق والغرب العسكرية والسياسية.

ــ قرار #الدبيبة بتعيين الطرابلسي وزيرًا للداخلية، سيزيد من إحكام قبضة التشكيلات المسلحة على الأجهزة الأمنية النظامية.

ــ عناصر التشكيلات المسلحة لا يؤمنون سوى بالربح والمصلحة، ولا يعرفون شيئًا عن مصطلح بناء الدولة وسيادة القانون، ومعظمهم تورط في جرائم مختلفة خلال السنوات الماضية.

ــ من المتوقع تراجع مستويات التنسيق والتعاون الأمني بين داخلية الدبيبة، وعدد من عواصم دول الجوار، التي ترصد تطورات الوضع الليبي. #السبق (تصريحات صحفية)