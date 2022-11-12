بدء فعاليات المؤتمر العلمي الرابع حول المسؤولية الطبية

انطلقت صباح اليوم السبت فعاليات ” المؤتمر العلمي الرابع حول المسؤولية الطبية “، بالعاصمة طرابلس بتنظيم من المجلس الوطني لتحديد المسؤولية وبرعاية “هيئة التأمين الطبي”.

وبحسب بيان لوزارة الصحة الليبية عبر صفحتها بفيسبوك، جاء المؤتمر الذي سيستمر على مدار يومين تحت شعار المسؤولية الطبيبة “تاريخ وواقع” استبيان المسؤولية الطبيبة وسبل تحديدها وكفالة التعويض إلى جانب إيجاد وسائل وسبل حديثة ومتطورة للرفع من كفاءة الطبيب المزاول للمهنة وتقليص الوقوع في الخطأ الطبي. .

وشارك بالمؤتمر لفيف من المهتمين والجهات المعنية إلى جانب ممثلين عن الوزارة مستشار وزير الصحة المكلف السيد عادل الذيب والسيد سيف الدين العماري.