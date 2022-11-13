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الصول: ندعم الحل الليبي- الليبي بعيداً عن الإملاءات الخارجية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

كشف عضو مجلس النواب “علي الصول”، عن لقاء مرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، من أجل التوافق على حل مُرضٍ لليبيين، بعيداً عن إملاءات الدول الخارجية.

ورأى الصول في تصريحات صحفية، أن إجراء انتخابات برلمانية في ليبيا، سيقود إلى إجراء انتخابات رئاسية أيضاً، متهمًا الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بخلق الفوضى في ليبيا.

وأضاف أن هنالك مساعي حثيثة من أعضاء مجلسي النواب والدولة، من أجل تنظيم اللقاء أو تشكيل اللجان للاتفاق على توحيد المناصب السيادية والاتفاق على القاعدة الدستورية.

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الوطن الليبية

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