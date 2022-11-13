رئيس جمهورية تشاد يؤكد لـ”بوشناف” أن استقرار ليبيا من استقرار بلاده

استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي – رئيس جمهورية تشاد، الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، في القصر الرئاسي بالعاصمة التشادية أنجامينا اليوم السبت، مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف والوفد المرافق له..

وبحث ديبي، مع بوشناف الخطوات التنفيذية لتأسيس مجلس الأمن القومي بدول تجمع الساحل والصحراء “س، ص.”.

وتترأس جمهورية تشاد الدورة الحالية لرئاسة التجمع، وسيعقد قمته المقبلة في مايو القادم..

وأكد ديبي، دعمه للمشروع الليبي بتأسيس المجلس، لافتا أنه سيعمل مع أشقائه رؤساء الدول على جعل الفكرة واقعا، وحضر الاجتماع مستشار الأمن القومي التشادي.

وشدد ديبي أن تشاد تعمل بكل جهدها في سبيل عودة الاستقرار إلى ليبيا، مؤكدا أن استقرارها من استقرار تشاد..

ولفت إلى أن الحل في ليبيا لن يكون إلا إفريقيا كون معظم الدول المنخرطة في الشأن الليبي لها أجندتها السياسية والاقتصادية وغيرها، وهو ما يعرقل وجود الحل.

بدوره، أثنى مستشار الأمن القومي الليبي على حفاوة الاستقبال التي حظي به الوفد الليبي، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأكد بوشناف أن ليبيا لن تتوانى عن تقديم الدعم لدولة تشاد رئاسة وحكومة وشعبا بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.