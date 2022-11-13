أعلنت الشركة العامة للكهرباء، تشغيل محطة تحويل الشعلة بمدينة البيضاء، بعد الانتهاء من أعمال التركيبات لها من قبل إدارة مشروعات الجبل الأخضر.

وقالت الشركة في بيان لها، إن ذلك حرصا منها على تحسين أداء الشبكة الكهربائية في كافة ربوع ليبيا، بصيانة وإنشاء محطات التحويل لما لها من اهمية في استقرار الشبكة العامة وتخفيف الأحمال بالمناطق.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، أنه تم فك الخلايا القديمة واجراء الاختبارات اللازمة من قبل فرق صيانة الجهد المتوسط البيضاء وتشغيلها يوم أمس وشحنها لأول مرة، وجاري العمل علي ترحيل كوابل 11 ك ف للمحطة مما يسهم في استقرار الشبكة وتخفيف الأحمال علي المنطقة