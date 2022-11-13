إحباط تهريب 20 ألف قطعة بلور للنظارات الطبية

الوطن / رصد

أعلنت الديوانة العامة التونسية بالمعبر الحدودي رأس جدير ضبط كمية كبيرة من بلور النظارات الطبية قدرت قيمتها بأكثر من مليون دينار تونسي.

وأوضحت الديوانة العامة التونسية عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك أن عناصر الامن بالديوانة وأثناء مراقبة وسائل النقل القادمة من ليبيا وعند الدخول إلى التراب التونسي تمكنوا من إحباط محاولة تهريب 20 ألف قطعة بلور للنظارات الطبية تمّ ضبطها مخفيّة على متن خمس سيارات تحمل ترقيما تونسيا.

وأضافت الديوانة أنها حررت محاضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بمليون و50 ألف دينار تونسي.