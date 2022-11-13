وزير سابق: تكليف الطرابلسي بمهام الداخلية سيشعل العاصمة بين المليشيات

أثار القرار الذي اتخذه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بتكليف عماد الطرابلسي، تسيير مهام وزارة الداخلية، حالة من الجدل..

وفي هذا الشأن ، اعتبر وزير الدفاع الليبي السابق ” محمد محمود البرغثي “، القرار «غير صائب»، محذراً من تداعياته على «تزايد إحكام قبضة التشكيلات المسلحة على الأجهزة الأمنية النظامية، وتهميش قيادات الأخيرة، وخصوصاً التي تمتلك سنوات طويلة من الخبرة».

وقال البرغثي في تصريحات صحفية لـ«الشرق الأوسط» إن الطرابلسي بحكم سنه الصغيرة «يفتقر للخبرة الكافية المطلوبة لهذا الموقع البالغ الأهمية»، فضلاً عما اتسمت به سيرته الذاتية بتغيير مواقفه وولاءاته بين قيادات الشرق والغرب العسكرية والسياسية.

وتابع قائلا: «عناصر التشكيلات المسلحة في الأغلب لا يؤمنون سوى بالربح والمصلحة، ولا يعرفون شيئاً عن مصطلح بناء الدولة وسيادة القانون، وعدد غير قليل من تلك التشكيلات تورط في جرائم مختلفة خلال السنوات الماضية».

كما أشار “البرغثي” إلى ، «تراجع مستويات التنسيق والتعاون الأمني بين داخلية الدبيبة، وعدد من عواصم دول الجوار، التي ترصد عن كثب تطورات الوضع الليبي».

وتوقع البرغثي «اشتعال الصدام بين الطرابلسي وقادة التشكيلات الأكثر نفوذاً بالعاصمة في أي وقت؛ لرفضهم الانصياع لأي شخصية»، لافتاً إلى الصدامات التي وقعت بين الطرابلسي في السابق وعبد الغني الككلي رئيس «جهاز الدعم والاستقرار»، وكذلك عبد الرؤوف كاره رئيس «قوة الردع» التابعين حالياً للمجلس الرئاسي.