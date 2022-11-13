أهالي جنزور: نحذر “الدبيبة” من فصل منطقة السراج عن بلديتنا

رفض أهالي ومكونات بلدية جنزور في بيان شديد اللهجة، قرار رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بفصل منطقة السراج عن البلدية إداريًا، وتسميتها بلدية مُنفصلة ومستقلة.

وقال الأهالي في بيانهم اليوم السبت، إن محلة السراج إحدى محلات بلدية جنزور التسعة ونرفض خرائط إنشاء بلدية مستحدثة باسمها، مضيفين: “نُحذر رئاسة الحكومة من هذه الخطوة غير المدروسة، مما لها من تداعيات اجتماعية تتعلق بالنسيج الاجتماعي بالبلدية ومكوناتها”.

وأكد الأهالي في بيانهم أن “هذه المنطقة كانت ولا زالت تاريخيًا لجنزور، تحت مسمى الغيران، وأن تسمية السراج يقتصر على التقسيم السكاني لما يُعرف بشعبية السراج”.