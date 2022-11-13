التكبالي: الدبيبة يعتمد على التشكيلات المسلحة لحماية سلطته

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، في تصريحات صحفية لـ«الشرق الأوسط» بشأن قرار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بتكليف عماد الطرابلسي، أحد قادة التشكيلات المسلحة في غرب البلاد، تسيير مهام وزارة الداخلية، إن الدبيبة «يعتمد على قيادات تلك التشكيلات لحماية سلطته في مواجهة خصمه باشاغا، وبالتالي لن يأتي بأي وزير من خارجهم»،

لافتاً إلى أن الدبيبة «استعان هو الآخر في حكومته بشخصيات محسوبة أيضاً على قيادات تلك المجموعات المسلحة».

كما أشار التكبالي، إلى أن الطرابلسي، كان يشغل في فترة ما منصب آمر «قوة العمليات الخاصة»، التابعة للحكومة المؤقتة في شرق ليبيا بقيادة عبد الله الثني، و«ربما الضجة حول قرار تعيينه حالياً وزيراً مكلفاً تأتي في إطار قيام الدبيبة بالإكثار من تعيين مزيد من هذه القيادات ومكافأتهم مالياً خلال العام الأخير».