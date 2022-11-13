الشنباشي: محكمة الجنايات الدولية محل “ثقة” بالنظر إلى “ميثاق روما”

الوطن / رصد

أكد القانوني زياد الشنباشي، أن محمكمة الجنايات الدولية تختص مكانيا مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الذي منحها الإذن، وامتلكت به صلاحية العمل في الأراضي الليبية.

وقال الشنباشي في تصريحات متلفزة تابعتها “الوطن”، إن الدور الأساسي للمحكمة هو ما اتُّفق عليه مع المجلس الرئاسي والنائب العام ووزارة العدل، وهذا يشكل تصريحا للمحكمة لمتابعة القضايا والعمل في ليبيا.

واعتقد الشنباشي أن قيام المحكمة بتحديد مرتكبي الجرائم في البلاد أثناء إقبالها على الانتخابات، سيجعل المُدرجين في قائمة المجرمين غير قادرين على الترشح للانتخابات.

وأضاف أنه “ربما يكون لنشاط المحكمة أهداف سياسية أخرى، إلا أن هنالك ميثاق روما الذي لا يمكنها الحياد عنه، إضافة لوجود قضاة مستقلين فيها، وهذا ما يجعل نشاطها محلّ “ثقة”، وفق تعبيره.

وتابع أن دور المحكمة دور تكميلي؛ حيث يقع الدور الأساسي على عاتق المحاكم المحلية في البلاد، إلا حال عجزها وتوكيلها القضايا للمحكمة القضائية التي لا تعترف بالحصانة ولا المركز للأشخاص.