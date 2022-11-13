حكومة الدبيبة: إنشاء بلدية جديدة بمنطقة “السراج” يضمن تقديم الخدمات للأهالي

أجرى حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة زيارة إلى منطقة السراج في جنزور بالعاصمة طرابلس مساء أمس السبت، تسببت في إشعال غضب أهالي البلدية، رفضا لمحاولة تسمية السراج بلدية مستقلة.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة في بيان إن زيارة الدبيبة إلى “السراج” جاءت للوقوف على احتياجاتها، والتعرف على أهم مشاكلها، رفقة وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ورؤساء الأجهزة التنفيذية وعمداء بلديتي حي الأندلس وجنزور ورئيس شركة الخدمات العامة طرابلس.

وخلال اللقاء، أوضح الأهالي للرئيس المشاكل التي تعانيها المنطقة، أهمها انقسام المنطقة بين بلديتين الأمر الذي أدى إلى نقص بعض الخدمات، كما تم مناقشة إنشاء بلدية جديدة بالمنطقة؛ لضمان تقديم الخدمات للأهالي، وفق البيان.

وقدم رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات خلال اللقاء الإجراءات المتخذة بشأن تطوير وتوسيع طريق كوبري الثلاجات حتى طريق السواني، وكذلك طريق المشتل حتى شركة المواشي سابقا.