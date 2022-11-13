كريم خان: إحاطتي حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا اتسمت بالشفافية المطلقة

الوطن / رصد

قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن إحاطاته حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا أمام مجلس الأمن، اتسمت بالشفافية المطلقة.

وأكد خان في مداخلة تلفزيزنية تابعتها “الوطن”، أن مكتبه حقق في العديد من القضايا الهامة في ليبيا، كالهجرة القسرية والاتجار بالبشر والاعتقالات في المخيمات، وقضايا أخرى لا يزال التحقيق فيها جاريًا.

وأضاف: “حققنا بعض النجاحات وعمل مكتبنا لا زال مستمرا، وهنالك جرائم فضيعة ومروعة لا تقتصر على الاتجار بالبشر، بل العبودية والاستغلال الجنسي وقضايا أخرى نعمل على جمع الأدلة عليها”.